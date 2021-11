Kohtinguekspert hoiatab: kui mängid raskesti kättesaadavat, ole sellega ettevaatlik, sest...

Kohtinguekspert Matthew Hussey ei soovita neid mänge mängida. Hussey selgitas, et kui otsid kedagi, kellele meeldib suhte alguses tagaajamine, siis tõenäoliselt ei muutu see suhe millekski sügavamaks ja kohe kindlasti ei oleks see suhe ka tervislik. Tegelikult võid selle inimese kaotada niipea, kui näitad üldse mingit huvi tema vastu.