APPI, juuksed jälle mustad?! Nende näpunäidetega püsivad juuksed kauem puhtana

Rasuste juustega võitlemine on tavaline probleem. Alustades matemaatikaga, et millal juukseid pesta kuni mitu purki kuivšampooni tuleks kasutada iga kuu. Enamik inimesi eeldab, et kui juuksed on õlised, tuleb neid tihedamini pesta. Kuid see on tõest väga kaugel.