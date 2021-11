Musta reede meelespea: osad fantastiliseks sooduspakkumisteks maskeeritud tehingud ei pruugi olla nii head, kui need välja näevad

Arendusjuht Maris Kivi sõnul on mitmetes veebikaubamajades musta reede soodustused alanud. „Varasemalt oli must reede üksainus ostupäev. Aegamisi kujunes see küberesmaspäevaga nädalavahetuse sooduspeoks ning nüüd võiks suisa rääkida kogu novembrit haaravast heade hindade rallist,“ selgitas Kivi ja lisas, et mõnede kaupade puhul võib oodata kuni 40–50-protsendilisi hinnasoodustusi.

Loo ostuplaan ja -eelarve ning pea sellest kinni

„Olenemata, kas plaanid suuremaid oste teha jaekauplusest või veebipoest, tasub igal juhul valmis mõelda ostuplaan ja seada paika eelarve,“ ütles Kivi. Ta selgitas, et suured allahindlused, seda eriti piiratud kaupade puhul, võivad ahvatleda ning paari toodet püüdma minnes võib kergesti avastada end tellimas tosinat toodet, mida kõike ei pruugi vajagi minna.

„Mõtle läbi nimekiri asjadest, mida on sul päriselt tarvis ja kui suure summa eest oled valmis seda soetama. Kirja võiks panna tooted, mida kasutad regulaarselt ja mida tasub seetõttu heade hindade tõttu varuda, aga ka asjad, mille soetamist oled kaua kaalunud, kuid mille ost on jäänud kõrge hinna tõttu tegemata,“ kirjeldas Kivi. Ta lisas, et selline plaan aitab hoiduda hilisematest impulssostudest ja hoida kokku asjatuid kulutusi.

Kivi lisas veel, et paljud kasutavad sügisesi allahindluseid jõulukinkide ostmiseks, et nõnda kokku hoida jõulueelseid kulutusi ning samas säästa end pühade-eelsest stressist.

Kontrolli toodete hindu teistel platvormidel

Kivi nentis, et veebiavarustest võib leida ostjaid eksitavaid pakkumisi. „Osad fantastiliseks sooduspakkumisteks maskeeritud tehingud ei pruugi olla nii head, kui need välja näevad, mistõttu on lihtne ka petta saada,“ ütles Kivi ja lisas, et sageli on need loodud vaid eesmärgil peibutada inimesi raha kulutama.

Kivi ei soovita tellida kalleid tooteid vastloodud veebipoodidest. Uute poodide puhul tasub küsida müügiluba või otsida kommentaare kauba, tarne ja müüja kohta.