Lauri Räpp: minu puhul pole eelduseks, et ma peaksin kõik draamad ja õnnehetked kindlasti läbi elama

Lauri möönab, et just viimasel ajal on väga palju siirast tagasisidet olnud. “Hästi hingeline tagasiside oli, kui kirjutas inimene, kelle perekonnas oli vanaema ärasaatmine. Lapselapse ja vanaema side oli hästi tugev olnud ja kui nad leidsid ühe minu luuletuse, siis lapselaps oli kirikus minu teksti vanaemale ja kohalolijatele lugenud — see oli selline hetk, et külmavärinad tulid peale.”

Aasta alguses tegi Lauri vend enesetapu ja sellest ajendatuna kirjutas mees hingemineva ja tema enda sõnul väga tugeva teksti. Seal nägi ta tagasiside teist äärmust — kõik infokanalid olid punased ja mõni üksik inimene muutus ka veidi ahistavaks. Inimesed, kes olid ka oma lähedase kaotanud ja rääkisid, et saame kokku, tule ja räägime, kuula ära, võtame midagi ette.. “Ma ütlesin neile, et vabandust, ma ei ole ju psühholoog ega psühhiaater, ma saan ainult teksti kirjutada, sealt edasi mitte. See muutus päris kurnavaks. Mina ei saa olla keegi, kes saab sellisel tasemel nõu anda. Ma saan sõnadega aidata, mis ma kirja panen, aga mitte mõnes muus formaadis.”