Tunned, et ei mõju mehele enam erutavalt? Niimoodi saad garanteerida, et lipp oleks alati heisatud

Kui sa soovid, et kallimal läheks sind nähes jälle silmad särama ja sa saaksid talle kelmikalt sülle istuda nii, et ta ei mühataks, et ta ei näe sinu tõttu televiisorist tulevat meeletult tähtsat spordivõistlust, siis toimi nende nõuannete järgi ja metsik tiirasus mehe poolt on garanteeritud! Seksikas säde ei ilmu suhtesse tagasi niisama, see tuleb tekitada ja kui mees ei ole viitsinud ise härjal sarvist haarata, siis ära jää loorberitele puhkama ja tee seda ise.