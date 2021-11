Kuidas siis ikkagi on: kas enamik meestest magaksid tõepoolest ükskõik kellega?

Pikaajaliste kaaslaste suhtes on kõik üldiselt väga valivad, sest mõlemad sugupooled teavad, et suhtesse investeerimine on tohutu kohustus ning mõlemad tahavad olla kindlad, et nad pühendavad end parimale võimalikule inimesele. Kuid sellegipoolest lause, et mehed magavad „kõigiga”, on teatud määral tõene. Põhjus seisneb peamiselt selles, et mehed on valmis voodipartneri otsimisel enda standardeid rohkem langetama kui naised.