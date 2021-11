Selgus majas! Tooted, mida ei tasu mõjuvate põhjuste tõttu oma nahale panna

Beebipuuder

Kas kannad nahale või suguelunditele beebipuudrit, sest see teeb naha mõnusalt siidiseks? Lõpeta! See võib suurendada riski haigestuda munasarjavähki. Samuti võib beebipuudri liiga sage sissehingamine põhjustada erinevaid kopsuhaigusied. Sealhulgas ka kopsuvähki.

Sidrun

Kindlasti sisaldavad paljud ilu- ja nahahooldustooted kõikvõimalikke tsitrusviljade koostisosi. C-vitamiin on osutunud tõhusaks vananemisvastaseks raviks. Kuigi Internetist on võimalik leida palju koorijate ja maskide retsepte, mida saab kodus järele proovida, on siiski kõige turvalisem lasta professionaalidel selle konkreetse koostisainega oma tööd teha. Miks? Sest sidrunviljad on äärmiselt happelised, mis tähendab, et sidruniviilud ja laimimahl võivad põhjustada naha punetust ja koorumist. Veelgi enam, sidruni otse nahale kandmine võib suurendada päikesepõletuse saamise ohtu.

Hambapasta

Kasuta seda ainult enda hammastel! Kuigi ilmselt kõik meist on kuulnud seda, et kui panna hambapastat näos olevale punnile, siis haihtub punn nagu tina tuhka. Tegelikult on see ääretult ohtlik. Hambapastal on aluseline pH, mis võib muuta ja kahjustada naha loomulikku happe taset. Lisaks võivad tavalised hambapasta koostisosad, nagu naatriumlaurüülsulfaat, triklosaan, alkohol või vesinikperoksiid, põhjustada kuivust, punetust ja ärritust.

Kuum vesi

Miski ei tundu nii lõõgastavam, kui minna pärast pikka tööpäeva kuuma duši alla. Kuid see lõõgastav enesehooldusrituaal ei ole tegelikult hea viis enda eest hoolitsemiseks. Karm reaalsus on see, et kuum vesi võib nahka kuivatada ja kahjustada naha õrna kaitsebarjääri.

Juukselakk

Kõik pihustid ei ole võrdsed. Ja kuigi juukselakk võib sinu juuksed ilusana hoida, siis meigi kinnitamiseks ära kasuta seda kohe kindlasti!