Suurepärane uudis! Haigekassa hakkab rahastama rasket lihashaigust põdevate laste ravi

"Milline uskumatu ja imeline uudis, Desiree sai sünnipäevakingituse ja meie teadmise, et kõik need pisikesed, kel tuleb raske lihashaigusega silmitsi seista, saavad järgmisest aastast riigi toel võimaluse raviks, võimaluse eluks. Desiree sai selle võimaluse TÜK Lastefondi heade annetajate toel ja me oleme kõigile armsatele aitajatele südamest tänulikud. Tegelikult seda tänu ei olegi võimalik sõnadesse panna, tänu ravile teeb Desiree täna hoogsalt samme ning üllatab meid pidevalt uute oskustega," on just täna 2-aastast sünnipäeva tähistava pisitüdruku ema pisarateni õnnelik.