Miks on mehel masturbeerides lihtsam orgasmi saada kui koos naisega?

Kui sina oled üks neist, siis hea uudis on see, et väikemees toimib ja oled orgasmideks võimeline. Mehe erektsioonimured algavad tihtipeale peast. Mitte sellest alumisest, vaid ülemisest mõtlevast organist.

Kallimaga nahistades etendab mees tegutseja rolli. Oleme ausad, meritähtedest naised on magamistubades sagedasti esinevad. Sellele lisandub mehe alateadlik sooritusärevus: kas erektsioon püsib kogu hullamise aja tasemel? Masturbeerimise ajal on mees ilma publikuta, mis teeb lõdvestumise ja nautimise kordades lihtsamaks. Samal ajal porno vaatamine toidab fantaasiat. Kahekesi hullates vabastab sooritusärevus stressihormoone, mis pärsivad erektsiooni ja tulemuseks ongi orgasmipõud.

Nõuanded, kuidas koos kallimaga erektsiooni ja orgasmi nautida

Kui oled üks neist, kes naudib 25-liikmelise seksiorgia vaatamist, siis esiteks tuleb konstateerida tõsiasja, et porno on siiski vaid fantaasia. Ajakirjas Clinical Medicine avaldatud uuringus selgus tõsiasi, et porno vaatamine muudab mehe peenise tundetumaks. Ära püüa voodis võimelda nagu pornostaar. See tekitab vaid stressi ja orgasmini jõudmiseks pead lõdvestuma.

Kasuta sekslelusid – see ei aita erektsiooni püsimise psühholoogilise hirmu aspektiga, ent oi kui palju särtsu vibreeriv peeniserõngas, eesnäärme stimuleerija või anaaltapp suudavad magamistuppa tuua. Kui sul on masturbeerimisel lemmiksekslelu, siis võta see sahtlist välja ka kallimaga hullates.

Mehele üksinda ja koos kallimaga nautimiseks

Fermex kliitoril vibreeriv peeniserõngas on turu üks võimsamaid. See pikendab erektsiooni kestvust ja hullutab samal ajal kallimat.

Hot Octopus Pulse Duo meeste lingammassaaži vibraator stimuleerib peenist, ent suriseb ka väljastpoolt, et naine saaks peale istuda ja kliitorimassaaži nautida. Anna pult kallima kätte ja saage koos orgasm.