KAS TEADSID? Kõige soojem vill tuleb õnnelikelt lammastelt!

Õnnelik lammas koos oma villast tehtud kampsuniga FOTO: Tamrex

Kui keegi hakkaks rääkima midagi õnnelikest lammastest, siis suure tõenäosusega kõlaks see üpris veidralt. Ometigi on Rootsi firma Woolpower rakendanud õnnelikud lambad oma tootevankri ette ning just nende õnnelike ja rahus kasvanud lammaste villast sünnib maailma kõige soojem pesu.