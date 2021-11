Liisa Pakosta alavääristavast suhtumisest: mulle on sageli öeldud, et mis ema ma olen, et poliitikas olen

Pakosta meenutab, et seisis linnavalitsuses töötades sageli silmitsi olukordadega, kus peeti teda pigem noorukeseks ajakirjanikuks kui abilinnapeaks. "Mulle öeldi sageli, et ajakirjanike siia ei lasta või kuhu te tütarlaps trügite. Arusaamata, et mina olengi see, kelle pärast siia kogunetud on."

Lisaks tunnistab Pakosta, et on tänu oma karjäärivalikule saanud kuulda ka kriitikat emarolli aadressil. "Ikka väga palju on öeldud, et mis ema te selline olete, et te poliitikas olete või mis ema te olete, et te õhtul olete siin üritustel. Üks korralik ema peaks ikka kodus olema!"

Saatejuhi küsimusele, kas ütlejateks on rohkem mehed või naised sõnab Pakosta, et näpuga näitajate seas on oluliselt rohkem mehi.