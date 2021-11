Signe Kivi meeste keskel töötamisest: olen oma häid mõtteid sageli tagasi hoidnud

Küsimusele, kas endine minister, rektor ja praegune riigikogu liige on tundnud, et temasse suhtutakse teistmoodi tänu sellele, et ta on naine, sõnab Kivi, et seda on juhtunud harva. "Rõhk sõnal harva," rõhutab Kivi.

"Pigem olen tundnud seda, et mehed muudkui räägivad, aga mul on oma mõte. Tegelikult oma arust päris hea mõte, aga siis ütleb keegi neist selle välja. Siis mõtlen küll, et oleksin pidanud ikka ise esimesena rääkima," sõnab Kivi. "Selliseid momente on palju rohkem, et kus ma end tagasi hoian."

Põhjusena toob Kivi esialgu välja kogenematuse, kuid tunnistab, et sageli on hea kuulda ka teiste arvamust. "Mida rohkem aega edasi, seda rohkem ma ütlen iseendale, et kuula teisi ka!"