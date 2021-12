Julgeksid proovida? Kolm nõuannet juuksurilt, et hõbehallid kiharad näeksid eriti säravad välja

See on iga inimese enda otsus, kas ta värvib neid või mitte, kuid kui otsustad halle kiharaid kanda, siis need nipid tulevad kindlasti kasuks.

Kui üksikud hallid karvad on alles endast märku andmas, võib see viidata ka stressile. Ei tasu alahinnata stressi mõju tervisele, lisaks võib ta kutsuda hallid juuksed plaanitust varem kohale. Rosmariin on mõnede uuringute põhjal aidanud aeglustada hallide juuksekarvade lisandumise protsessi. Pealegi on rosmariinis kuhjaga antioksüdante, mis aitab üldiselt tervisele kaasa. Seega ära karda aroomset maitsetaime kas õhtu- või lõunasöögi või hoopis jookide sisse lisada.