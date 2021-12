DuBose rääkis intervjuus The Sunile, et tema mänedžer julgustas teda anoreksia suunas ning andis modellile tööd vaid siis, kui naine oli nõus temaga seksuaalvahekorras olema. DuBose kõneles, et modelliagentuuri ei huvitanud naise vaimne ega füüsiline tervis. “Ma olin modell palju aastaid, ka väga edukas modell, aga nägin ka selle sektori varjupoolt,” märkis ta.