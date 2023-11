Aasta noor naisettevõtja Kee Abel: naiselik kadedus on hoopis suurem probleem kui soov meesjuhtidega võrdne olla

"Tuleb toetuda oma tugevustele, mitte proovida mängida kedagi teist või leida vabandusi, et kergemalt läbi lüüa. Tark naine teab, kuidas oma naiselikke omadusi ja enda tugevusi juhina toimima panna, olen seda näinud paljude naisjuhtide osas." Siiski tunnistab ta, et praktikas on tekkinud olukordi, kus teda ei ole võetud esialgu 100% tõsidusega.