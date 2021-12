Intiimelu on korraliku põntsu saanud ja teine pool on rahuldamatusest ärritunud? Terapeut annab nõu

“Kohtusin poiss-sõbraga esimest korda näost näkku kuu aega tagasi, kuigi olime video vahendusel suhelnud juba kuid. Me klapime väga hästi, kuid seks on keeruline. Ta ütles, et ta ei tunne, et ta on meie seksuaaleluga rahul, mina ei taha jälle temaga magada, kui mul selleks tuju pole. Mida teha, sest mõlemad tahame suhtes olla?”