Suhtenõustaja Tiina Tiitus avaldab: just sel hetkel ta soovitan üksinda edasi minna

Nõustajana soovitab Tiitus paaridel edasi liikuda juhul, kui neil ei ole enam huvi, austust või seksuaalset tõmmet teineteise või ühel teise vastu. "Sõbraks olemine, inimesena austamine on tore ja seksida võidakse ka, aga õnnelikus paarisuhtes on need kõik koos. Kui üks partneritest ei taha, siis igal juhul suhe ei toimi. Ei ole võimalik, et teine kuidagi pingutab ja püüab – ja ennäe, armusingi! Nii on võimalik maksimaalselt jõuda toreda koosolemise ja äratalumiseni. Aga varem pole abielult rohkem oodatudki."