Piparkoogilõhnata pole õiget jõulutunnet! Tippkondiiter jagab oma piparkoogiretsepti: õnnestub kindlasti!

Õllerestorani Põhjala Tap Room kondiiter Hannah Hintlian jagab oma piparkoogitaina retsepti, mida võivad julgelt proovida ka need, kes varem tainategu katsetanud pole. Õnnestub kindlasti ning piparkoogid saavad krõbedad!

Ameerika Ühendriikides sündinud Hannah kinnitab, et eriliste jõuluküpsiste traditsioon on levinud üle ilma ning sarnaseid piparkooke, kui tehakse meil Eestis, süüakse ka tema kodumaal. Vahe on võib-olla kaunistamises, kuid tänu internetile katsetavad perenaised agaralt uusi stiile. Hannah jagab oma lihtsat piparkoogiretsepti, millega tulevad krõbedad ja ilusa läikega piparkoogid.