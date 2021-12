Pääsküla rabast leitud Cärolin sai jooksuproteesideks päevaga raha kokku: see ei olnud umbtee vaid hoopis uue teekonna algus

Täna, kell kolm päevas avaldas Cärolin oma Facebooki lehel rõõmusõnumi. Nimelt on proteeside soetamiseks vajalik raha juba koos! "Ma poleks iial osanud oodata, et see juhtub vaid ühe päevaga! Toetussumma on oodatust suuremgi. Praeguseks hetkeks on kogunenud juba 17 113.03. Nüüd saan mõelda ka käeproteeside soetamisele, millest ei julgenud varem unistadagi – jooksuproteesid olid minu jaoks olulisemad," kirjutab õnnelik neiu.

"Tänu teie heatahtlikkusele ja abivalmidusele tunnen, et see hirmus katsumus ja selle tagajärjed ei olnud umbtee, vaid hoopis uue teekonna algus. See teeb mind nii rõõmsaks ja tänan väga igaüht, kes mind toetas," lisab Cärolin. "Päevani, mil ma teist jooksurajal mööda vuhisen, läheb kindlasti aega, aga hoian teid kindlasti kursis, kuidas mul edeneb."