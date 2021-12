Näonahk on korrast ära? Põhjus võib peituda selles igahommikuses ilurutiinis

Foto: Shutterstock

Ilmselt ei pea me ühelegi naisele selgitama, kui oluline on oma näonaha eest hoolt kanda. Arvad, et oma nägu oskab vast ikka igaüks pesta ja tegemist on maailma kõige lihtsama asjaga? Paraku sa eksid. Nagu kõige muu, on ka selle taga terve teadus.