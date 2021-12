Midagi uut ja midagi vana? Sisekujundaja jagab nippe, kuidas jõulukaunistusi säästlikult uuendada

Pühadeaegsete pidustuste ajal hoidke silmad lahti – ehk on midagi, mida saab taaskasutada kaunistuste hoiustamiseks, et need ohutult enne järgmist hooaega ära panna. Näiteks erinevaid karpe saab kasutada hapramate kaunistuste (nt kuusekuulid) kaitsmiseks. Karbi sisse sobivad lisakaitseks papist vaheseinad, salvrätikud või kangatükid. Et vältida jõulutulede juhtmete sassiminekut, kerige tulukesed ümber papitüki, majapidamispberi toru või riputage riidepuule. Veel üks nipp on vaakumkottide kasutamine pühadeaegsete tekstiilide (nt tekid, laudlinad ja padjad) hoiustamiseks. Samuti saab köögist võtta taassuletavaid kotte väiksemate esemete jaoks, et need siis värvi või stiili järgi suurematesse kastidesse jagada.