Uskumatu! Just see vürts on hea nii sinu juustele, nahale kui üldisele tervisele

Kuid kas teadsid, et safrankrookusese lillest saadud safran võib olla kasulik nii sinu juustele, nahale kui üldisele (vaimsele) tervisele?

"Nahahooldusvahendina on safranil antioksüdantsed omadused ja põletikuvastane toime," ütleb New Yorgi dermatoloog Hadley King. "Safran aitab kaasa ka nahakahjustuste parandamisele, mis on tingitud oksüdatiivsest stressist. Safran võib soodustada rakkude uuenemist ja aidata haavadel kiiremini paraneda.”