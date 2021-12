Seksikad jõulukingitused sinule ja temale

Üks hullutav ja eriti pika erektsiooniga öö on ees ... Komplektis on ulakad abivahendid erektsiooni pikendamiseks.

Tenga Lover on mõnumuna, millega saab pakkuda oma kallimale ebamaist lingammassaaži. Tenga Egg võib paista väike, kuid oma üliveniva materjaliga sobib ta kõikides suurustes peenistele. Mõnumuna on seestpoolt struktuurne, et stimuleerida meest kõige meeldivamal moel. Munaga on kaasas libestipakike. Võta muna koore seest välja ja nauding võib alata.

Cuper on võimas oraalseksi masturbaator. Aseta peenis masturbaatorisse ja naudi, kuidas Cuper võtab peenise enda embusse ja imeb seda kuni 360º pöördeid tehes. Cuper on disainitud unistuste naise suu järgi: see on sügav, pehme ja imeb himuralt nii, nagu tal oleks kümme keelt suus. Cuperi sees on struktuursed keelekesed, mis viivad iga mehe võiduka orgasmini. Kanna peenisele veepõhist libestit ja naudi sõitu.