Väärt teadmine! Selleks, et kogeda voodis sügavat rahuldust, tuleks enne panustada just sellesse tegevusse

Foto: Unspash

"Seksuaalsuse õppimine ei ole sugugi mitte häbiasi. Kui sa ei ole milleski pädev, on loomulik, et sa seda õpid – niisamuti on seksuaalsusega," sõnavad Enesearengu teejuht Tiit Trofimov ja teadliku seksuaalsuse kursuste juhendaja Karolin Tsarski.