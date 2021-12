Mida süüa või söömata jätta? Erinevad toidud võivad sperma maitset mõjutada nii positiivselt kui negatiivselt

Iga inimese menüü ja harjumused koosnevad paljudest erinevatest komponentidest, seega on raske sperma maitset teadlikult kujundada. Mõned võimalused selle proovimiseks siiski on.

Talutavam ei tähenda, et sperma maitse oleks magusam, vaid vähem kibedam. Arvatakse, et need toidud vähendavad sperma loomulikku aluselisust.

Oluline on meeles pidada, et hügieen on sperma maitse puhul võtmetähtsusega. Kui sa ei järgi korrektse hügieeni põhimõtteid, ei ole seal all ei meeldiv lõhn ega maitse, olenemata sellest, mida sa sööd, jood või muul viisil alla neelad. Halvast hügieenist tulenev lõhn võib muuta nii sperma kui kõik muu vägagi ebameeldivaks. Seetõttu tuleb peenise ja munandite ümbrust iga päev korralikult pesta.