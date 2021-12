Autor tõdeb, et arvatavasti on riike, kus ei toimu mitte midagi eriskummalist, kuid enamikul riikidel ja rahvastel on ikkagi olemas sajanditepikkused traditsioonid mõningate tobeduste korraldamisel. Kõige rohkem veidraid toiminguid on esijoones Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Hispaanias, Indias, Indoneesias, Jaapanis, Soomes, Suurbritannias ja Venemaal. Siit leiad neist viis.