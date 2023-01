Ei vabanda välja! Huvitav põhjus, miks meestel on rohkem kõrvalsuhteid kui õrnemal sugupoolel

Teadlased on leidnud, et kuigi meestel on samasugune võime kiusatusele vastu panna nagu naistel, siis probleemiks on meeste tugevamad impulsid.

Psühholoogid väidavad, et meestel on intensiivsemad seksuaalsed ihad kui naistel. Ühes uuringus osalenud teadlased märkisid, et "mehed andsid seksuaalsetele kiusatustele rohkem järele kui naised ja see sooline erinevus ilmnes just seetõttu, et mehed kogesid tugevamaid impulsse, mitte sellepärast, et neil oleks vähem enesekontrolli.”