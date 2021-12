Enamasti õnnestub see väga hästi, sest terve nädal on kantud kasvava Kuu energiatest. Nüüd on hea areneda ja arendada, organiseerida ja luua.



Pühapäevaks ergab taevas ilus ümmargune täiskuu – see on võimas ning energeetiliselt laetud aeg, kus on väga kerge omavahel suhelda, aus olla ning oma seni varjul olnud soove nii suuliselt kui ka kirjalikult väljendada.