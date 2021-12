Kingime pereisale elupäevi! 50aastane Leo vajab vähkkasvajaga võitlemiseks elupäästvat immuunravi

Fondi poolt lisame, et Leole vajalik ravim on Yervoy (ipilimumaab). Sama ravimit soetasime 2015. aastal ka Mustvee pereisale Alarile. Toona maksis ravikuur üle 100 000 euro. Alar käis haiglas tilguti all ravimit saamas ning kalkuleeris: 1 tilk = 100 eurot. 2014. aastal — enne, kui Alar hakkas fondi toel ravi saama — prognoosisid arstid, et mehel on elada veel 4 kuud. Kuid vahepeal mitmekordseks vanaisaks saanud Alar elab tänaseni! Ja seda kõike tänu fondi annetajatele.