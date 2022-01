“Tahaksin juhtida meeste tähelepanu millelegi väga olulisele, mis puudutab just voodielu. Ei, see ei ole üldse seotud oskuste või vastupidavusega, millele meedia ja mehed omavahel pidevalt rõhuvad. Võtsin ühel avameelsel naisteõhtul selle teemaks ja selguski jahmatav tõsiasi — mitte ainult mina, vaid kõik (eranditult!) mu sõbrannad nõustusid — see on tõeline probleem Eesti meeste seas. Aga ju nii lihtsasti lahendatav!”.