Enesekindel või lihtsalt egoistlik mees? Oska viimast vältida selle abiga...

"Kõige lihtsamalt öeldes enesekindlus tähendab seda, et inimene on endas kindel, ja egoism, et ta pole seda," ütleb terapeut Nick Bognar. Ehk kui inimene on tõeliselt enesekindel, on ta teadlik, et on väärtuslik inimene, olenemata sellest, mida teised temast arvavad. Egoism on aga vastupidine. Egoistlik inimene proovib tõsta enda enesehinnangut, asetades kõik teised endast madalamale ja andes endast parima, et säilitada enda positsiooni tipus.