Kas kuivšampoon on juustele ja peanahale kahjulik? Trihhooloogid ütlevad, et....

Ei saa eitada, kuivšampoon on geniaalne toode. Meil kõigil on olnud hetki, mil oleme lükanud juuksepesu liiga mitu päeva edasi ja imeliseks abimeheks sel hetkel oli kuivšampoon, et enda rasvaseid juukseid taaselustada. Ent kas see on ikka ideaalne abimees?