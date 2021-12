Uus rumalus või geniaalsus? Meigikäsnasid topitakse sügavkülma, et tagada parem...

TikTokis on levimas uus hullus, mille kohaselt tehakse meigikäsn esmalt märjaks ning pannakse tunniks ajaks sügavkülma. Väidetavalt on sellega parem meiki pealekanda võrreldes toasooja käsna või pintsliga ning jumestuskreem näeb nahal ilusam välja, sest poorid on väiksemad. Aga on see väärt proovimist?