Kui ohutud on meigi eemaldamiseks mõeldud salvrätikud tegelikult? Vastus on üpriski üllatav!

Meil on kahju öelda, aga enamik turul olevaid meigieemalduslapid on sinu nahale kahjulikud. Alustame sellega, et need ei puhasta sinu nahka tõhusalt. Kui puhastad enda näonahka meigieemalduslapiga, siis sa põhimõtteliselt surud meiki enda naha sisse.