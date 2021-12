Õunaäädikas on ääretult kasulik sinu juustele... Või kas ikka on?

Selgub, et õunaäädika kasutamine on tõepoolest kasulik juuste pesemisel. Trihholoog Gretchen Friese sõnul aitab see hoida peanaha pH-taset tasakaalus ning õunaäädikas on eriti kasulik just siis, kui sul on kuiv peanahk. "Kõõm tekib peanahale siis, kui nahapiirkonnal on liiga palju pärmi. Õunaäädika kasutamine võib aidata selle kogunemist vältida." selgitab ta. Õunaäädikas võib vähendada ka juuste väljalangemist ning muudab need vähem kahuseks.