Mehed, vajalik teadmine teile! Kas masturbeerimine on ikka tervislik? Tuleb välja, et...

Vastus on ei. Masturbeerimine on igati tervislik. See aitab näiteks võidelda stressiga. Paljudes uuringutes on täheldatud, et pärast masturbeerimist on suurem võimalus sügavaks uneks, mis aitab omakorda unetsükleid parandada. See on tingitud asjaolust, et pärast masturbeerimist vabastab keha hormooni nimega oksütotsiin, mis satub vereringesse ja lõdvestab keha. See hormoon vastutab ka selle eest, et oleksime pärast masturbeerimist õnnelikumad ja rahulolevamad.