TikTokis levib nipp, kuidas kogeda vägagi meeldivat seksi. Nähes seda nippi, on inimeste arvamused läinud kolmeks: on neid, kes ütlevad, et see taktika on üldteada ja imeline või just täielik petukaup, ning on neid, kes pole sellest nipist siiani aru saanud. Mida siis vaja läheb?