Uuel aastal peab Jäär koondama kogu oma energia püstitatud eesmärkide saavutamisele. Selleks tuleb oma tegevus hoolikalt läbi kaaluda ja läbi mõelda.

Jääradel on terve hulk omadusi, mis aitavad neil soovitut saavutada. Uuel aastal terendavad nende ees muutused töös, karjääris ja äris.

Uuel aastal on oodata muutusi ka isiklikus elus. Üksikutel Jääradel tekib võimalus kohata oma saatust ning temaga ka abielluda. Kui abielus Jääradel on tekkinud abikaasaga lahkhelisid, on uuel aastal võimalus need ära klaarida.