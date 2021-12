Siiski on väga kasulik vahepeal aega pisut maha võtta ning keskenduda oma tegelikele soovidele. Kui need on vähemalt mõtetes välja öeldud, saab elu hakata otsima võimalusi nende täitmiseks.



Nädala võimsaim päev on teisipäev. Tegu on talvise pööripäevaga ning talve ametlikuks alguseks loetakse kellaaega viis minutit enne südaööd. Enne seda, kell 18, on Päike liikunud Kaljukitse märki, mistõttu kõik pärast seda hetke sündinud beebid on päikesemärgilt Kaljukitsed.

Jõululaupäev ja -pühad tulevad rõõmsameelsed ja võimalusterohked, kuid mõnusat olemist võivad häirida olmelised probleemid.