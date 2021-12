Foto: Shutterstock

Berrichi looduskosmeetika looja Berit Joosep sõnab, et ilutooted on jõuludeks hea kingitus. Ta toob välja, et mõnikord on nii, et me ei raatsi ise endale kingitusi teha või lükkame edasi mingite ilutoodete ostmist, arvame, et me hetkel ei vääri seda või, et ma ostan selle toote kunagi siis hiljem.