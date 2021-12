Millised on abielupaaride tüli põhjused?

Teadlased on leidnud, et aja jooksul kakluste suurus kõigub, need võivad olla intiimsuse või pühendumisega seotud eri suuruses lahingud. Tülide erinevad astmed on igaühele ka juba selged.

Kuid tähelepanuta jääb ehk see, mille üle te täpsemalt abikaasaga vaidlete. Uuringust selgub, et kuigi raha on meie elus tähtsal kohal, siis ei ole see tülide juures just kuigi suur põhjus. Sama kehtib ka seksi kohta, mille üle küll tülitsetakse, aga leppimine ei tule tegelikult väga raskelt.

Siin on levinumad abielupaaride tülide põhjused, alustades vähem esinevaga: