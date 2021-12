Kas ikka armastad enda partnerit või ajad selle tunde ihaga sassi? Eksperdid selgitavad vahet

Tuleks alustada esiteks sellest, et mis vahe on ihal ja armastusel? Sotsiaalpsühholoog Justin Lehmiller selgitab, et iha on üldiselt määratletud kui intensiivset seksuaalset külgetõmmet teise inimese vastu. “Armastus seevastu on palju laiem mõiste, mis hõlmab sügavamat emotsionaalset sidet ja tavaliselt soovi, et suhe jääks kestma,” ütleb ta. Armastus ja iha võivad mõnikord oma omadustelt kattuda, kuid armastus on täpsemalt emotsionaalne, romantiline ja vaimne side, samas kui iha on alati seksuaalne. “Iha on eelkõige füüsiline põnevus ja tugev soov kellegi teise järele,” selgitab Lehmiller.