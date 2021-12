Leppisid sõbraga kohtumise kokku, aga ei jaksa minna? Niimoodi pole plaanide tühistamine viimasel minutil ebamugav

Vast igaüks on meist leppinud sõbraga kokkusaamise kokku ja kui aeg on käes, ei jaksa ega viitsi end kohale ajada. Ja siis sa kirud end, et miks sa pidid need plaanid tegema. Sa saad aru, kui ebamugav tunne on tühistada kokkusaamist, aga mõistad, et sul pole energiat mitte millekski. Kuidas aga siis viisakalt ära öelda?