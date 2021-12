Õnneliku pereelu nimel! Head moodused maandamaks iseenda ja lapse pingeid ajal, kui juhe on täiesti koos

Kindlasti said väga palju pered viimaste keerulisemate aastate jooksul hästi hakkama ja koosoldud aeg muutis suhteid veelgi tugevamaks, kuid kahjuks kinnitavad mitmed allikad, et kõigil nii rõõmustav olukord siiski ei olnud ja on palju neid peresid, kes lisaks koroonakriisile sattusid ka suhtekriisi. Töökaotused, distantsõpe, kodukontorid, sotsiaalse läbikäimise ärakadumine, hirm ja ebakindlus on muutnud inimeste närvisüsteemi väga hapraks. Keegi ei olnud selliseks olukorraks valmis ja muutused, mis aset leidsid, tekitasid nii mõneski suhtes kaose.

Promet selgitab, et kui inimene on väga suure pinge all ja ei ole omandanud eneseregulatsiooni võtteid, võivad keerulised olukorrad viia lõpuks ka näiteks alkoholismi või perevägivallani.