Saatanlik ämm otse põrgust? Esmakohtumisel pahviks löödud naine: see naine oleks äärepealt meie suhtele saatuslikuks saanud

Oleme abikaasaga mõlemad elanud võrdlemisi raju elu, kus suhteid, lahkuminekuid ja draamat aastate peale kogunenud üksjagu. Kuigi see kõik on jäänud nüüdseks kaugele minevikku, on meil mõlemal kibedust täis eksmehi ja -naisi jalaga segada ning see muudab elu siinses konnatiigis aeg-ajalt mõneti ebamugavaks. Suur oli aga mu ehmatus, kui mu tulevane ämm paljastas meie esmakohtumisel, et tal on minu varasemate suhete, lahkuminekute ja minu üldise isiksuse kohta oma arvamus. Ja see polnud teps mitte hea!