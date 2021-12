Jõulud võivad olla aasta kõige maagilisem aeg, aga ka jubedaim aeg. Seda just kinkide leidmise pärast.

Kaaslane võib teile öelda, et ta tõesti midagi ei taha, kuid tõetera seal ei ole. Kõigile meeldib jõulukuuse all oma nimega pakikest näha. Vahel võib vedada ja kingi saaja ütleb otse välja, mida sooviks, kuid samas röövib see üllatusmomendi.

Toome välja parima juhendi leidmaks täiuslik jõulukink ükskõik kellele.