Jaan Tätte avaldab tunde, mida kogemata ei tohiks keegi surra: eriti kui vanust on 50 ja rohkem!

Jaani sõnul ei tohiks mitte keegi surra nii, et pole kogenud igavikutunnet, mida saab tunda vaid üksi õues tähistaeva all vaikuses istudes. "Seepärast tahan ma öelda, et kui peas on vähegi tiksunud mõte maal elamisest, tuleb otsustada ja minna. Eriti kui vanust on 50 ja rohkem. Maakera on nii ilus ja elamiseks mõeldud," manitseb ta õiget hetke mitte maha magama ja terveks eluks linna konutama jääma.