VIDEO | Et emme kestaks! Vähiravifond kutsub toetama 24-aastast Karinat võitluses soolevähiga

"Meie laps oli meil väga-väga kaua oodatud, olime teda aastaid üritanud saada ja planeerinud, ta ei ole niisama tulnud," ütleb Karina Peel "Jõulutunneli" saates ja lisab, et pärast lapse saamist mõtles ta, et elu on nii ilus ja õnnelik. "Ja siis lihtsalt ühe hetkega löödi täiesti maha."

Juba novembris kirjeldas Karina fondile, et tal läheb hästi. "Kõik on justkui korras. Mul on ravist null kõrvalmõju, mu enesetunne on hea ja tundub, nagu oleksin justkui terve. Hetkel on vähk kontrolli all. Teisisõnu – ravim, mida tänu teile endale lubada saan, on võimas! Ma ei mõista endiselt, miks sellise tagasisidega ravim ei ole haigekassa nimekirjas.

Ilmselgelt päris olematu see haigus siiski ei ole ja seega esineb aeg-ajalt paanikahäireid ning hirmu tuleviku ees, kuid katsun nendest tunnetest üle olla ning hinnata iga hetke oma elust.

Viimati järjekordset ravi saades vaatasin seda imepisikest, kuid samas igas mõttes nii hinnalist kotikest, mis tilk tilga järel mu veeni sisenes, ja süda täitus nii suure tänutundega. Sõnadest jääb puudu, et teid, teie tegevust ja loomulikult annetajaid tänada.

Eelmisel aastal haiglasse sattudes öeldi mulle, et kui me nüüd, kohe ja päevapealt raviga ei alusta, siis nad mulle kuid enam lubada ei julge. Tänaseks on sellest aasta möödas ja me kõik soovime, et neid aastaid tuleks veel palju.

Kuna ravi on kallis (minu teada aastas umbes 70 000) siis see aasta otsa kestnud ravi sai toimuda vaid tänu fondi tegevusele ja annetajatele, tänu kellele kogusime kokku 50 000 eurot. Armas annetaja, tea, et su panustatud summa läks õigesse kohta, kuna see summa on toonud mind väga hullust seisust tunduvalt paremasse. Ma olen igaühele teist alatiseks lõputult tänulik!

Hetkel on plaan teha veel üks aasta ravi, mille järgselt jään jälgimise alla."

Toeta Karinat võitluses soolevähiga ja kingi seeläbi tema armsasse peresse nii väärtuslikku koos olemise aega.

"Jõulutunneli" annetusnumbrid on veel avatud!

Helistad:

900 4005 annetad 5 eurot

900 4010 annetad 10 eurot

900 4050 annetad 25 eurot