VIDEO | Lootust ja abi noorele naisele, kes igatseb veel elada: Heike võitlus rinnavähi ja selle metastaasidega

Heike sai oma haigusest teada 2013 hilissügisel. "Olin käinud kolme erineva arsti vastuvõtul kaebamas, et tunnen tükki oma vasakus rinnas, kuna olin nii noor siis ei võetud mind tõsiselt ja uuringutele ei saadetud," kirjutan Heike.

Järgmise sammuna otsustas naise sõbranna panna Heikele aja ITK rinnatervise kabinetti, kus samal päeval saadi juba karm diagnoos- rinnavähk.

Diagnoosile järgnes koheselt keemiaravi, rinnaeemaldusoperatsioon ja kiiritus. "Peale seda jäin hormoonravi peale viieks aastaks. Kaks aastat olin puhas ja kasvaja oli kehast läinud kuni 2018. aasta kontrolli käigus avastati, et haigus on tagasi ja metastaasid olid levinud luudesse, kopsu, maksa ja lümfidesse.

Alates sellest ajast on Heike saanud vaheldumisi erinevaid keemiaravisid, kiiritust, hormoon- ja bioloogilist ravi. "Mais 2021 näitas kompuuter, et haigus on maksas tugevalt progresseerunud, uuesti keemia kuid nüüd see enam ei toiminud.. olukord halvenes kiiresti, bilirubiini tase veres tõusis kordades ja enesetunne muutus iga päevaga hullemaks." Nii sai naine peale uue keemiaravi mis umbes nädalaga aitas maksal uuesti normaliseeruda ning näitajad muutusid paremaks.

"Fondi abil saaksin uudse ravi mis peataks metastaaside kasvu ja aitaks nendega isegi võidelda. Kui ma seda ravi ei saa siis ilmselt ütleks maks varsti üles ja elulootust edasiseks enam ei oleks," sõnab naine.

"Kõik mu tuttavad, sõbrad ja perekond ootavad ja loodavad koos minuga, et saaksime viimaks arstidelt positiivseid uudiseid. Paljud on juba ka püsiannetajad ja on valmis toetama ka mind, omaosaluse raha kokku saamisel."

Heike ise on töövõimetuspensionil ning seega on tema võimalused kallist ravi ise rahastada on olematud.

"Jätsin tänu haigusele oma senise elukutse ja õpin hetkel kogemusnõustajaks, et toetada oma saatusekaaslasi! Olen endiselt lootusrikas ja positiivne," kirjutab naine.

Toeta Heike ravi telefonikõnega. “Jõulutunneli” annetusnumbrid on veel avatud:

900 4005 annetad 5 eurot

900 4010 annetad 10 eurot

900 4050 annetad 25 eurot