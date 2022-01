„Kui ma olen ülekoormatud, siis olen õppinud tundma ära, millised minu reaktsioonid sellele on — näiteks postkasti kirjad ei saa enam vastuseid ja lükkan lõputult edasi isegi kriitilisi ülesandeid, sest puudub vajalik energia teemadesse sisse minekuks,” loetleb naine ja lisab, et sellistel hetkedel on abi teadlikkusest ja arusaamisest, et töö on alati olemas, aga ei ole oma sisult kriitiline.